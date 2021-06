Oud commissariaat Kester wordt noodgedwongen parking voor personeel

Waar zullen de politiemensen van de zone Pajottenland moeten parkeren eens ze verhuizen naar de nieuwbouw aan de Edingsesteenweg in Kester? Alvast niet voor het nieuwe commissariaat, want daar zijn slecht vijf parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen voorzien. Nu de bouw volop aan de gang is, werd duidelijk dat parkeerplaatsen voor privé-voertuigen van agenten of medewerkers vergeten zijn in de plannen.

Normaal gezien neemt de politiezone Pajottenland in november zijn intrek in het nieuwe gebouw. Het oude gebouw aan de Brueaustraat zou dan worden verkocht. Maar de politie stapt noodgedwongen af van die plannen, want er zijn parkeerplaatsen voor de eigen mensen tekort. Het pand aan de Bruneaustraat zal daarom worden afgebroken, zodat daar parkeergelegenheden kunnen worden voorzien.

Parkeren vlakbij het nieuwe commissariaat aan de Edingsesteenweg is geen optie. De parkeerstroken op de openbare weg zijn er te smal. Bovendien is daar onlangs een parkeerverbod ingevoerd. Op termijn hoopt de politie wel extra parkeerplaatsen te kunnen voorzien op het terrein van het nieuwe commissariaat. Maar omdat het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) daarvoor moet worden aangepast en dat een hele tijd kan duren, is nu deze creatieve oplossing bedacht.