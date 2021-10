Ouders tegen strenge quarantaine Londerzeelse klassen: “Sociaal welzijn gaat voor op besmettingen”

Vier klassen van de gemeentelijke basisschool Centrumschool in Londerzeel zitten in quarantaine. Twee ouders vinden de maatregelen die worden toegepast te streng en starten daarom een online petitie op. Maar Londerzeel vindt dat de clusterbesmettingen kost wat kost moeten worden ingedijkt. “Het coronavirus blijft maar circuleren in de Centrumschool en dat is gevaarlijk voor mutatie die tot nieuwe varianten kan leiden”, zegt burgemeester Conny Moons.

In de Centrumschool gelden opnieuw strenge coronamaatregelen: bij twee besmette leerlingen in een klas gaat heel de klas naar huis voor een quarantaine van minstens een week. Ze moeten een test ondergaan en zelfs als die negatief is, moet de leerling zeven dagen thuisblijven van school en hobby‘s, gevolgd door een tweede test alvorens ze weer naar school kunnen. En dat vinden ouders te streng. Zij zijn daarom met een online petitie gestart.

“We zijn diep teleurgesteld voor de ‘verstrengde’ maatregelen. Er gelden nationaal versoepelde regels, net omdat het bewezen is dat het sociaal welzijn van de kinderen voorgaat op het aantal besmettingen. De situatie in de ziekenhuizen is niet problematisch of niet alarmerend, we zitten met 90 procent gevaccineerden in Vlaanderen. Geen reden tot paniek dus en vooral niet voor extra regels die gebaseerd zijn op die paniek. Educatie is een basisrecht. Sociaal contact is extreem belangrijk voor jonge kinderen, onder andere om hun immuniteit te versterken.”

Oppositieraadslid Sanne Eeckelers (N-VA) zal de strenge maatregelen op de gemeenteraad aankaarten. Maar Londerzeel verdedigt de maatregelen. “Het probleem is dat het coronavirus al van begin september in de Centrumschool circuleert en telkens weer andere kinderen en leerkrachten besmet. Het gaat om clusterbesmettingen waarbij telkens leden van dezelfde familie worden besmet en via broers en zussen in de klasjes zo opnieuw anderen besmetten”, aldus burgemeester Conny Moons. “Ik besef heel goed dat dit voor ouders en de kinderen bijzonder moeilijke dagen zijn, maar we zijn niet over één dag ijs gegaan.”