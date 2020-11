Oudste rotsen van het land in Dworp zijn beklad

Geologen schatten dat de rotsen zo'n 500 miljoen jaar oud zijn. Het gesteente is een overblijfsel van een ondiepe zee. Dworp is een van de weinige locaties waar de rotsen aan de oppervlakte verschijnen. Amper een week nadat de gemeente besliste om het gebied aan te kopen, hebben onbekenden de oudste rotsen van België beklad met graffiti. “Het is eigenlijk de bedoeling om een mooi natuurfenomeen te bewaren. En dan gebeurt zoiets”, zucht schepen van Patrimonium Eddy Deknopper. “Er staan hakenkruisen op en slogans tegen moslims.”Van de daders is voorlopig geen spoor. De gemeente heeft aan de politie gevraagd om een proces-verbaal op te stellen en de vandalen op te sporen. “Dat zal natuurlijk niet makkelijk zijn. Maar je weet nooit of een buur iets heeft opgemerkt. We hebben aan een firma gevraagd om de verf te verwijderen.”