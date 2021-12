Overijse krijgt stuk bos op eigen grondgebied cadeau van Oostende

De gemeente Overijse krijgt van de stad Oostende een stuk bos van 58.000 vierkante meter cadeau. Decennialang was de badstad eigenaar van het stuk natuur in de Druivengemeente, maar de lasten bleken onhoudbaar te zijn. Overijse heeft alvast plannen met het stuk groen.

Het stuk bos bevindt zich aan het meer van Genval, op de grens van Vlaanderen en Wallonië. Meer dan 70 jaar was de stad Oostende eigenaar van de grond, nu krijgt Overijse de grond en bijbehorende verantwoordelijkheid. “Het was vreemd dat wij als stad Oostende eigenaar waren van het bos,” licht eerste schepen Bjorn Anseeuw toe. “Omdat het een heel stuk van bij ons is, zorgde het bos vooral voor praktische problemen, want wij moesten de grond beheren en onderhouden.”

Daarom stelde de stad eerder de vraag aan Overijse om de grond te kopen. De Druivengemeente ging daar niet op in en wilde geen 170.000 euro neertellen van het bos, maar is nu wel blij met het eindejaarscadeau. “We hebben er eigenlijk al lang plannen mee, nu kunnen we die realiseren,” aldus schepen Peter Lombaert. “We gaan stukken bos in de buurt aankopen en willen zo de verbinding maken tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud. Samen met het Regionaal Landschap gaan we ook een bosbeheerplan opstellen.”