Overijse, Rode en Tervuren werken aan PRUP rond kernversterking dorpen

De goedkeuring van de nota is het startschot voor een beleid dat gericht is op kernversterking in de goed uitgeruste kernen van de gemeenten en een beleid dat niet gericht is op de groei daarbuiten. De nota vormt een basis voor het sturen van de verdichting en is een eerste stap in het bereiken van een bouwshift.

Denk daarbij aan de bestaande dorpen in de gemeenten. Neem nu Overijse, de grootste van de drie gemeenten. Naast Overijse zelf telt de gemeente vijf kernen met elk een eigen centrum en parochiekerk: Jezus-Eik, Maleizen, Eizer, Terlanen en Tombeek. Met het nieuwe PRUP willen de provincie en de gemeenten die dorpskernen versterken en regels opstellen voor bepaalde zones. Waar mag worden bijgebouwd, hangt af van de ligging in de dorpskern. Naarmate die ligging verderaf is, mag er niet meer bijgebouwd worden. Zo kunnen de gebieden buiten de dorpskernen, zoals landbouw- en bosgebieden gevrijwaard en zelfs ook versterkt worden.



Vanaf september ligt de startnota ter inzage en worden er infomarkten voor de inwoners georganiseerd.

Foto: Een aantal van de partners binnen het project.