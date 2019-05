De vernieuwde atletiekpiste Den Heurk in Overijse is al een tijdje klaar, maar werd vandaag officieel ingelopen. De gemeente beschikt nu over een ultramoderne infrastructuur waar ook officiële wedstrijden kunnen worden gehouden. Het atletiekpark heeft zelfs een speciale sprinthelling waarop atleten krachttrainingen kunnen houden. Tienkamper Hans Van Alphen was van de partij bij de officiële opening van de piste.

Een verslag zie je maandag in het nieuws op RINGtv.