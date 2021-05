Overijsenaar Maxime Hordies wint WK Para-cycling

De G-renners van Paralympic Team Belgium hebben de medailleteller op de wereldbeker Para-cycling in Oostende stevig aangedikt. Ze pakten drie keer goud en één keer zilver in de wegritten. Eerder scoorden ze ook op de tijdritten. Eén van de gouden medailles is voor Overijsenaar Maxime Hordies die aan handbiken doet.

Maxime Hordies uit Overijse is 24. Zes jaar geleden raakte hij verlamd aan beide benen na een ongeval tijdens een turndemonstratie. Hij moest anderhalf jaar herstellen in een revalidatiecentrum en begon met handbiken, in de zwaarste categorie. Intussen staat hij zo sterk dat hij naar de Olympische Spelen in Tokio mag.

Op de wereldbeker Para-cycling in Oostende bewees Hordies nog maar eens wat hij waard is. Nadat hij de gouden medaille op de tijdrit pakte, kwam hij dit weekend als eerste en met veel voorsprong over de meet bij de wegrit. Hordies is leider in het UCI Wereldbekerklassement in zijn klasse MH1.

Foto: Paralympic Team Belgium