Paddenbroek zoekt extra vrijwilligers voor natuureducatie

Nu de educatieve werking van Paddenbroek in Gooik op kruissnelheid komt, is het alle hens aan dek in het vernieuwde plattelandscentrum. Ze zijn daarom op zoek naar extra vrijwilligers om klassen op sleeptouw te nemen.

“Dit najaar worden meer dan 1000 leerlingen verwacht om van de prachtige omgeving te genieten en bij te leren over de natuur en het landschap van het Pajottenland”, klinkt het bij Paddenbroek. “Sinds de start in 2015 hebben al meer dan 20 000 leerlingen de weg naar Paddenbroek gevonden, maar na corona en door de vernieuwing van de infrastructuur van Paddenbroek is de interesse van scholen nog sterk toegenomen.” Het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zorgt met de steun van de provincie voor de educatieve werking in Paddenbroek. “De scholeneducatie in Paddenbroek is enkel maar mogelijk dankzij de inzet van een heel aantal vrijwilligers. Onze vrijwilligers onthalen de klassen en gidsen de begeleiding van de educatieve pakketten. Gezien het grote succes, zijn dringend op zoek naar meer mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor educatie”, zegt Alwin Loeckx, directeur van het Regionaal Landschap. Wie een warm hart heeft voor de natuur en die liefde graag wil delen met kinderen, kan contact opnemen via paddenbroek@pajot-zenne.be of 0486 267 457.