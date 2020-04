Pajotse Crèmekar mag geen rondjes rijden

De ijskarren van De Pajotse Crèmekar moeten door de coronamaatregelen noodgedwongen op de oprit blijven staan. “Dat is uiteraard heel jammer”, zegt Ellen Robeyns van de Pajotse Crèmekar. “Ik mis vooral de babbels met de klanten. Hopelijk kunnen we over een maand de draad weer opnemen.” Normaal is Ellen al twee weken op pad met haar ijskarren en ze heeft ook heel wat boekingen voor feesten en events. “De agenda van de communiefeesten en de lentefeesten stond al vrij vol”, zegt ze. “Dat wordt allemaal opgeschoven.”

De federale overheid wil niet dat ijskarren op straat komen om groepsvorming tegen te gaan. De ambulante handel, huis-aan-huisverkoop en verkoop op openbare plaatsen, ligt dus stil. Ijssalons mogen dan weer wel de deuren openen, maar dat heeft Ellen niet. Toch vond ze een oplossing om het financiële leed te verzachten: een afhaaldienst bij haar thuis. “We willen onze klanten niet in de steek laten en bieden daarom dit alternatief. Ik hou me strikt aan de coronamaatregelen. “Ik heb een app geïnstalleerd van Payconiq of als de mensen liever op voorhand overschrijven is dat ook mogelijk. Wij hebben ook een tafeltje voorzien, daar zetten we de bestelling op. Zij nemen het en zetten het in hun zakje en er staat handgel. Zo hoeven we geen enkel contact te hebben met de klant.” Ellen bijt het best nog even op de tanden. Want in Liedekerke heeft een ijskar die afgelopen weekend toch door de straten reed een boete van 750 euro gekregen.