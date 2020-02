Paradise City maakt eerste namen bekend

Charlotte Adigéry, Howling, Kerri Chandler en Ben Ufo zijn enkele van de opvallende namen uit een lijst van 20 die de organisatoren van Paradise City lanceren voor de zesde editie van dit elektronische muziekfestival dat plaatsvindt van 26 tot en met 28 juni. De locatie is zoals de voorbije jaren het domein van Kasteel Ribaucourt in Perk.

De Gentse Charlotte Adigéry, die door Knack Focus uitgeroepen werd tot Mens van het Jaar 2019 en door het Britse tijdschrift NME geselecteerd werd voor 'The NME 100: Essential new artists for 2019', is een van de 'coming ladies' op vlak van elektronische pop. Howling produceert eerder melancholische elektronische muziek en is het resultaat van het samengaan van de Australische singer-songwriter RY X en Frank Wiedeman.

Naast deze beide live-acts staan er op de affiche ook nu weer heelwat dj's. De Amerikaanse producer Kerri Chandler is een house-legende en zal tijdens het festival een drie uren durende set spelen. De Engelsman Ben Ufo wordt beschouwd als de beste technische dj. De Vlaamse Lola Haro stond al eerder op Paradise City en werd eind vorig jaar op de Red Bull Elektropedia Awards show uitgeroepen tot de 'Most Promising Artist 2019'.

Vorig jaar daagden voor Paradise City in totaal zo'n 25.000 personen op. Het is van meet af aan een zeer duurzaam festival en werd in januari in Groningen hiervoor nog gelauwerd door A Greener Festival. Samen met vijf andere festivals kreeg het de hoogste onderscheiding omwille van zijn ecologische inspanningen op vlak van transport, afval, stroom, water en lokale impact.