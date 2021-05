Bierromantiek, dat was het thema van het tweede weekend van de ParkenParade. In hopgemeente Affligem kon je niet alleen genieten van een streekbiertje, de deelnemers ontdekten er ook een verborgen parel: beeldentuin De Montil.

ParkenParade: Bierromantiek in De Montil in Affligem

Tijdens ParkenParade zet Toerisme Vlaams-Brabant drie weekends lang parken en tuinen in de Groene Gordel in de kijker. Tijdens het tweede weekend van de ParkenParade kregen een vijftigtal kunstliefhebbers een rondleiding in beeldentuin De Montil in Affligem. “Een echt groot park is er niet in Affligem. Dit is hier privé en de beelden nodigen uit om een wandeling rond die kunstwerken te doen”, zegt Mieke Verhaege, voorzitter van Gidsen Affligem.

In de tuin van het bekende congrescentrum zijn hedendaagse beeldhouwwerken van een tiental kunstenaars te bewonderen. Daarnaast konden bezoekers genieten van een vleugje poëzie, muziek en het lokaal biertje Rangsken. “Ik ben een bierliefhebber en zeker van lekkere streekbieren. Ook dit is dan een ontdekking, want ik had dit nog nooit gedronken. Het is een heel lekker biertje. Bitter maar niet te bitter, veel hop en mout. Dus we hebben twee fijne dingen ontdekt vandaag”, aldus een van de deelnemers.