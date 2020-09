Parket eist 20 jaar cel voor 'Monster van Vilvoorde'

De feiten die de man ten laste worden gelegd zijn indrukwekkend. Naast het seksueel misbruik van zijn dochters, dat begonnen zou zijn nog voor ze 10 jaar oud waren, moet de beklaagde zich ook verantwoorden een resem extreem gewelddadige lijfstraffen die hij hen en zijn partners in de loop der jaren zou hebben opgelegd. Zo zou hij hun genitaliën beschoten hebben met een loodjesgeweer en ook dartspijlen met een blaaspijp in hun richting hebben geblazen. De man geeft ook toe dat hij de hond van zijn dochters aan een boom in het bos van Peutie had opgehangen. “Die hond was een soelaas voor kinderen in die hele miserie. En u heeft dat afgenomen. Dat is sadistisch, niet?”, vroeg de voorzitter tijdens de ondervraging. “Nee”, aldus de beklaagde. “Ik was toen onder invloed van drugs.”

Volgens de verdediging zijn de verhalen rond het seksueel misbruik verzonnen door de kinderen en aangedikt door hun moeder. “Dat zijn de grootste leugens die ik ooit gehoord heb”, aldus de beklaagde. Ik heb trouwens een polygraaftest daarover afgelegd.” Maar de openbaar aanklager was niet onder de indruk van die verklaring. “Voor hem is dat geen seksueel misbruik, maar een straf. In zijn hoofd ziet hij dat anders. Bekijk de audiovisuele verhoren van de meisjes. Dat is hallucinant. De veelheid van feiten, dat is om van uw sokken geblazen te worden. Ze geven gigantisch veel details.”

Volgens de openbaar aanklager is de dertiger uit Vilvoorde een man met sadistisch gedrag en moet hij zwaar gestraft worden. “Dit is een dossier van jarenlange mishandeling van kinderen en vrouwen in een kwetsbare situatie. Ik vraag de rechtbank om, in tegenstelling tot in eerste aanleg, de feiten van verkrachting ook bewezen te verklaren. Ik vorder 20 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Deze man is onbetwistbaar een zeer groot gevaar voor de maatschappij. Dit dossier ademt sadisme, dit is du jamais vu.”

De advocaat van de man vindt de vordering van het parket-generaal veel te zwaar en pleitte voor een straf met uitstel voor wat de voorlopige hechtenis overschreed. Volgens de verdediging zijn de verhalen rond het extreme fysieke en mentale geweld verzonnen en opgeblazen. Het veelvuldige partnergeweld bekent de beklaagde wel. Het arrest valt op 3 november.