Parket eist tot vijf jaar cel voor ramkrakers Beersel

In de nacht van 13 op 14 januari waren twee autogarages in Beersel het doelwit van een ramkraak. Eerst sloegen de daders toe in de Ford-garage op de Alsembergsesteenweg in Dworp, daarna drongen ze ook de Peugeot-garage op de Brusselsesteenweg in Alsemberg binnen. De daders vernielden telkens met hun wagen de toegangsdeuren van de showroom. Daarna gingen ze ervandoor met onder andere de inhoud van de kassa’s en een laptop. Enkele uren eerder waagden de ramkrakers in het Waalse Kasteelbrakel ook al een poging.

Op camerabeelden werden de twee 24-jarige verdachten herkend. Volgens het parket is de schuld van de twee mannen bewezen door het DNA- en telefonieonderzoek. De verdachten zelf blijven de feiten ontkennen en vragen de vrijspraak. Het parket eist drie en vijf jaar cel voor de twee beklaagden.