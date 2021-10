Parket onderzoekt brandstichting in kantoorgebouw Zaventem

Het heeft gisteravond stevig gebrand in een kantoorgebouw aan de Belgicastraat in Zaventem. Het parket Halle-Vilvoorde opende een onderzoek omdat er aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken.

Rond 21 uur dinsdagavond merkt een bewakingsagent een brand op in een kantoorgebouw omdat het brandalarm in werking was getreden. De man verwittigde meteen de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen. Op de derde verdieping was er sprake van zeer veel rookontwikkeling waardoor de brandweer de oorsprong van de brand niet meteen kon lokaliseren. Een branddeskundige en het labo kwamen ter plaatse. Uit hun bevindingen blijkt dat de brand is aangestoken. “Er zijn aanwijzingen van kwaad opzet”, bevestigt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Het onderzoek naar de dader of daders wordt voortgezet.”

Het bedrijf op de derde verdieping werd intussen verzegeld. Bij de brand vielen geen slachtoffers, maar er is wel heel veel schade. Eind vorig jaar vielen er in dezelfde straat nog een dode en vier zwaargewonde bij een vechtpartij tussen krakers in een leegstaand bedrijfsgebouw.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West