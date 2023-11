Parket over vrijlating dieven bakkerij in Perk: “Voorlopige hechtenis dient niet om verdachten te bestraffen”

Het parket van Halle-Vilvoorde verdedigt zijn aanpak in het dossier rond de op heterdaad betrapte dieven in een bakkerij in Perk. Zij keerden daags nadat ze opgepakt en werden vrijgelaten terug naar de bakkerij, wat tot commotie leidt. “Daders langer vasthouden dan twee dagen kan niet zomaar. Bovendien dient de voorlopige hechtenis niet om verdachten onmiddellijk te bestraffen”, klinkt het bij het parket. De dieven moeten zich eind januari verantwoorden voor de rechter.

Maandag worden twee Roemenen op heterdaad betrapt terwijl ze in de keuken van een bakkerij in Steenokkerzeel de handtas van het slachtoffer aan het doorzoeken waren. Bakker Stijn houdt de twee in bedwang tot ze opgepakt worden door de politie. Zijn verbazing is groot als de twee daags nadien opnieuw aan zijn winkel staan. “Ik ben meteen beginnen roepen en heb ze weggejaagd. Als dit ons rechtsysteem is...Dit kan gewoon niet. Ik voel mij zo onveilig. Die gangsters worden op heterdaad betrapt en opgepakt. En nog geen dag later komen ze mij in mijn gezicht uitlachen. Dit is erover”, klinkt het bij Stijn.

Het parket van Halle-Vilvoorde laat weten dat de twee zich eind januari voor de rechter moeten verantwoorden voor de rechter. “Na verhoor werd beslist om hen onmiddellijk te dagvaarden via de snelrechtprocedure. Er is daarbij rekening gehouden met de ernst van de feiten en het feit dat de verdachten geen strafblad hebben, in tegenstelling tot wat verschenen is”, zegt Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. “Het is eigen aan deze procedure dat verdachten opnieuw worden vrijgelaten. Het parket kan hen immers maar voor maximum 48 uur van hun vrijheid beroven. Gezien het onderzoek in dit dossier volledig rond was en de voorlopige hechtenis niet dient om verdachten onmiddellijk te bestraffen werd gekozen voor een dagvaarding via snelrecht.”

Als ze veroordeeld worden, zullen ze geseind worden zodat ze hun straf kunnen uitzitten. “We hebben alle begrip voor het slechte gevoel dat de slachtoffers gekregen hebben nadat ze helaas opnieuw geconfronteerd werden met de verdachten”, gaat Moriau verder. “Gezien er echter geen strafbaar feit werd gepleegd op dat moment, kon hier niet tegen worden opgetreden. Op vraag van het parket werd van dit contact wel een proces-verbaal opgesteld dat gevoegd zal worden aan het dossier dat behandeld zal worden voor de correctionele rechtbank.”