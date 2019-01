Parket vraagt 'berisping' voor minderjarige in zaak Priscilla

Bijna 7 jaar nadat het lichaam van de 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen levenloos werd aangetroffen in een veld in Dworp, heeft een van de minderjarigen die betrokken was bij haar dood zich voor de jeugdrechtbank moeten verantwoorden. De jongen was 12 op het moment van de feiten, maar is inmiddels meerderjarig geworden. Het parket vraagt dat de jeugdrechter hem een ‘berisping’ oplegt.

Een maand nadat het tienermeisje dood werd aangetroffen werden drie verdachten opgepakt. Spilfiguur was een 46-jarige man die in dezelfde wijk als het slachtoffer woonde. De man kwam vrij na een procedurefout en beroofde zich daarna van het leven. De twee andere verdachten waren minderjarigen. Het ging om twee 12- en 16-jarige jongens uit de buurt. Uit het onderzoek bleek dat het trio de 14-jarige Priscilla Sergeant urenlang hadden gepest in de woning van de veertiger. Het meisje stierf uiteindelijk door asfyxie. De aanklacht tegen de jongste verdachte luidde ‘onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid’.

De jongeman verscheen vrijdag voor de jeugdrechtbank, waar het parket slechts vroeg om hem een berisping op te leggen. Volgens verschillende betrokkenen die de zitting achter gesloten deuren bijwoonden, is de verdachte sinds zijn arrestatie niet meer in aanraking gekomen met het gerecht. Hij zat jaren in een begeleidingstehuis en zou zijn leven in zekere mate op de rails hebben gekregen. Destijds waren de speurders die de zaak onderzochten verbaasd dat een amper 12-jarige jongen zo’n gruweldaden had kunnen stellen.

De uitspraak valt op 15 maart. De zaak tegen de tweede verdachte werd vorige week uitgesteld naar 8 februari. Het gaat om een inmiddels 22-jarige man die op het moment van de feiten 16 jaar oud was. Welke straf de jeugdrechtbank hem nog kan opleggen, gezien zijn leeftijd, is onduidelijk. In tegenstelling tot zijn jonge kompaan, kwam hij wel nog in aanraking met het gerecht. Hij werd eind 2018 nog veroordeeld tot 1 jaar cel voor weerspannigheid en bedreigingen tegenover de politie.