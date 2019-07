Pep-In-Gen trekt naar imposante hoeve Bree-Eik

De gekende kunstwandeling maakt dit jaar ook deel uit van de Pajotse festiviteiten rond Bruegel. Doorheen het landschap staan 44 kunstingrepen opgesteld. De start- en aankomstplaats is de imposante en leegstaande Bree-Eikhoeve in Lennik. Van aan de hoeve kan je genieten van indrukwekkende vergezichten op het Pajottenland.

"Het open landschap, bij Bruegel zo kenmerkend aanwezig in zijn schilderijen en prenten, is ons decor. De dubbele vierkantshoeve Bree-Eik is niet alleen een beschermd monument, maar ook de grootste van de regio. Al van in 1406 is er sprake van de hoeve, dus mogelijk is Pieter Bruegel hier zelfs langsgeweest”, zegt Pep-In-Gen.

De kunstwandeling loopt van 28 juli tot en met 9 september. Elke zondag kan je de kunstenaars ontmoeten. Verder zijn er op donderdagen in augustus ook verschillende lezingen gepland. Zo zal er onder meer de toekomst van de Bree-Eikhoeve, die in 2017 verkocht werd, uit de doeken gedaan worden. De nieuwe eigenaar wil de hoeve in zijn oorspronkelijke staat renoveren en er aan bio-landbouw doen.