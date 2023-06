Peper en Zout blaast 35 kaarsjes uit

In Houtem vierde Peper en Zout afgelopen weekend zijn 35ste verjaardag. In 1988 zag de band het levenslicht en sindsdien zijn ze graag gezien gasten op feesten en evenementen in Vilvoorde en omgeving. In 2012 kreeg Peper en Zout er zowaar een jongerenafdeling bij, de Peper en Zout Brassband met een heel eigen geluid en drive. Beide bands stonden vorige zaterdag op de planken van Feestzaal De Kring in Houtem.