Pepingen-Halle blijft met lege handen achter in degradatieduel met Tongeren

In de tweede nationale B van het voetbal heeft Pepingen-Halle een slechte zaak gedaan in de strijd om het behoud. De Pajotten verloren in eigen huis met 1-3 van Tongeren, een rechtstreekse concurrent in de degradatiestrijd.

Voor beide ploegen stond er heel wat op het spel. Pepingen-Halle, de nummer 15 in de rangschikking, kon bij winst uit de degradatiezone komen en zelfs over Tongeren springen. De Limburgers, die 13de stonden voor de wedstrijd, konden op hun beurt een kloof slaan met de rechtstreekse degradatieplaatsen. De belangen waren dus groot en dat resulteerde in een nerveuze eerste helft met weinig groot doelgevaar en twee ploegen die vooral geen doelpunt wilden tegenkrijgen.

Het was wachten tot na het halfuur op grote dreiging. Die leverde meteen een doelpunt op. Baik werd prima afgezonderd voor doel door Dupain en de Tongerse spits schoof de 0-1 beheerst onder Vandervorst binnen. De reactie van de thuisploeg volgde pas na de pauze. Aalhoul faalde oog in oog met doelman Vandecaetsbeek niet en hing de bordjes na 52 minuten spelen opnieuw gelijk. De gelijkmaker gaf de thuisploeg een boost ,maar na 68 minuten volgde een dreun van jewelste. Een hoekschop werd slecht verwerkt, Voorjans profiteerde van het defensieve gestuntel en zette Tongeren opnieuw op voorsprong. Pepingen-Halle was van slag en amper twee minuten later gaf Tanriver de doodsteek, 1-3.

Pepingen-Halle was niet meer bij machte om een slotoffensief te plaatsen en leed een pijnlijke nederlaag in de strijd om het behoud. De Pajotten zien Tongeren 5 punten uitlopen en blijven zelf, met nog 8 speeldagen te gaan, bengelen op de voorlaatste plaats.