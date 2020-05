Pepingen rouwt om boer Wim

Pepingen is in rouw. Gisteren is in de Pajotse gemeente Wim Leroy om het leven gekomen bij een motorongeval. De man was amper 47 jaar oud en een gekende figuur in de gemeente. “Wim was rock-‘n-roll, maar bijzonder zachtaardig. Overal waar hij kwam, was hij dé man. Een echte levensgenieter”, zegt Raymond Raemdonck alias Mong Blok.

Wim Leroy is bij het grote publiek bekend voor zijn deelname aan Boer zkt Vrouw, maar in Pepingen kennen ze Wim als een bijzonder warme en goedlachse volksfiguur. “Als hij na zijn werk op de boerderij iets kwam drinken in het café, kreeg hij bij wijze van spreken zijn pint nooit leeg”, zegt Raymond Raemdonck. “Iedereen wilde hem trakteren. Wim was graag gezien bij iedereen. Hij zal enorm gemist worden. Iedereen is van de kaart.”

Eénzelfde verhaal horen wij bij Dominique Van den Keybus, landbouwer in Halle en vriend van Wim. “Ongeloof overheerste toen ik het nieuws vernam. Je weet even niet wat denken. Wim was iemand die graag onder de mensen kwam. Omringd met vrienden, daar zat hij op zijn plaats”, aldus Dominique.

Vrienden herinneren Wim als een man die van vele markten thuis was. “Het landbouwleven, vrachtwagens en motors waren zijn passies, maar Wim was ook iemand waarbij je je verhaal kwijt kon. Hij stond altijd klaar voor vrienden en maakte tijd om te luisteren”, zegt Dominique. “Pepingen verliest iemand die uniek was. Ik denk dat hij een onuitwisbare indruk heeft nagelaten bij heel wat mensen.”