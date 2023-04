Pepingen stelt nieuw mobiliteitsplan met vier trajectcontroles voor

Met het plan wil Pepingen klaar zijn voor de toekomst. Daarom bundelt het vijf centrale doelstellingen. “Die omvatten een verbetering van de infrastructuur, een inhaalbeweging voor fietsers, inzetten op veilige schoolomgevingen, consistente snelheidsregimes en meer duurzame mobiliteit,” licht schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (Lijst van de Burger) toe.

Trajectcontroles

De eerste aanpassingen zullen snel volgen. Daarbij is de uitrol van vier trajectcontroles de belangrijkste. Die komen in de Hondzochtstraat, Nieuwe Baan, Trapstraat en Steenweg op Bellingen en zullen nog dit jaar operationeel zijn. Er komen ook aanpassingen aan de signalisatie op het wegdek en snelheidsregimes. De dorpskern wordt zone-30 en er komen verkeersremmers. Grotere ingrepen vinden de komende jaren pas plaats. Er komen fietspaden in de Eikstraat en de Molenhofstraat en fietsstraten.

Er is twee jaar gewerkt aan het Pepingse mobiliteitsplan. “Het plan is vooral bedoeld om de vekeersveiligheid structureel en op lange termijn aan te pakken, met tastbare en zichtbare aanpassingen in het straatbeeld,” aldus Beeckmans. “Het biedt bovendien een aanvulling op het regionale mobiliteitsplan.”