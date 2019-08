Pepingen wil kapel Terlinden kopen

Pepingen gaat in op het aanbod om de kapel van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ter in deelgemeente Heikruis aan te kopen. Welke plannen de gemeente heeft met de kapel, is nog niet duidelijk.

De kapel en onmiddellijke omgeving - waaronder het grasperk, lindebomen en deel van de kasseiweg- zijn beschermd als monument en domineren het plein aan de Terlindenstraat. Al in de 11de eeuw zou op de plek een kapel gestaan hebben. De huidige kapel is opgetrokken eind 17de eeuw en hersteld in de 19de eeuw.

“De Heren van Ter Rijst waarvan er nog nazaten in de streek wonen boden de gemeente aan om de historische kapel aan te kopen. De gemeente gaat hier graag op in om zo haar erfgoed te bewaren”, zegt burgemeester van Pepingen Eddy Timmermans. “Op dit moment gaat het nog om een intentie want er moet eerst nog een hele procedure doorwandeld worden”.