Pepingen zegt 'nee' tegen Pajotse fusie: "We hebben nog keuze genoeg"

Net als Lennik zegt ook Pepingen op dit moment nee tegen een fusie. De gemeente is allesbehalve overtuigd van het financiële voordeel van zo'n fusie en wil niet over de hoofden van haar inwoners beslissen. Bovendien voelt ze zich niet als een gelijkwaardige partner behandeld bij de fusiegesprekken. Een fusie is geen taboe in Pepingen, maar de gemeente wil niet over één nacht ijs gaan.

Begin deze week kondigden Galmaarden, Gooik en Herne een fusie aan. Pepingen stapt net als Lennik, althans voorlopig, niet mee in het verhaal. Pepingen is in tegenstelling tot Galmaarden, Gooik en Herne niet overtuigd van de financiële bonus van vijf miljoen euro. “Die som is in één regeerperiode opgesoupeerd”, denkt Pepings burgemeester Eddy Timmermans. “Het financiële voordeel is dus beperkt. Een fusie gaat niet alle problemen oplossen. Het ideale huwelijk bestaat niet.”

Pepingen vraagt zich ook af welke kost er tegenover een fusie staat. Het wil ook eerst haar inwoners betrekken bij het verhaal. “Het gaat om de toekomst van de gemeente en dat willen we niet op een paar weken beslissen”, aldus Timmermans.

Dat het huwelijk tussen Galmaarden, Gooik en Herne er één is om de absolute CD&V-meerderheid in de drie gemeenten in stand te houden, wil Pepingen niet gezegd hebben. Feit is wel dat de door liberalen bestuurde gemeente zich niet als gelijkwaardige partner voelde aan de onderhandelingstafel. “Er waren al heel wat gesprekken voor ernaar buiten is gekomen dat er gepraat werd over een fusie. Wij waren bij dat beginscenario niet bij. Goed, dat is ieder zijn keuze.” Een spijtige zaak, vindt Pepingen. Een fusie is er geen taboe. “We zitten dicht bij Halle, Lennik, Sint-Pieters-Leeuw, we hebben keuze genoeg”, besluit Timmermans.