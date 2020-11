Personeel Colruyt Alsemberg legt werk neer

Het personeel van de Colruyt-winkel in Alsemberg hebben vanochtend het werk neergelegd. Zij willen net als tijdens de eerste golf een corona-compensatie voor hun werk. De Halse warenhuisketen betreurt de actie en wacht de gesprekken op sectorniveau af. In de loop van de namiddag ging de winkel opnieuw open.

Tijdens de eerste golf kregen de werknemers van Colruyt een maaltijdcheque van vier euro per dag als compensatie. "Daarvoor ijveren we nu opnieuw", zeggen de socialistische en christelijke vakbond. "Het personeel heeft daar recht op. Ze voelen zich niet meer veilig in de warenhuizen. De klanten komen te dichtbij ondanks dat iedereen weet dat we afstand van elkaar moeten houden."

Ook in een filiaal in Anderlecht werd gestaakt. "We betreuren de actie op de eerste dag van de lockdown", zegt woordvoerder van Colruyt Silja Decock. "We wachten de gesprekken op sectorniveau met Comeos af. Het klopt dat die onderhandelingen de voorbije dagen zijn afgesprongen, maar er is een verzoeningsaanvraag ingediend."

Volgens de vakbonden ligt er een compensatie op tafel van zo'n 500 euro per werknemer tussen nu en eind juni volgend jaar. Iets wat de vakbonden veel te weinig vinden.