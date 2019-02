Peter Van Rompuy trekt CD&V-lijst Vlaams Parlement

Justitieminister Koen Geens en Peter Van Rompuy, de fractieleider in het Vlaams parlement, trekken in mei in Vlaams-Brabant de CD&V-lijst voor respectievelijk de Kamer en het Vlaams parlement. Dat hebben beiden vrijdag bekendgemaakt in Beersel.