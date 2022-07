PFAS-verontreiniging vastgesteld aan brandweerpost Dilbeek

De gemeente Dilbeek neemt preventieve maatregelen nadat aan de brandweerpost in de de Heetveldelaan PFAS-vervuiling is vastgesteld. Zo krijgen inwoners die in de omgeving wonen te horen dat ze best geen groenten uit eigen tuin mogen eten. Het Sint-Alenabos blijft toegankelijk, maar de zomerspeelplek is wel afgesloten.

De voorbije maanden zocht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) overal in Vlaanderen naar PFAS in de bodem en het grondwater, ook aan de brandweerpost in Dilbeek. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde waarden vastgesteld. De resultaten tonen duidelijk verontreiniging met PFAS aan van zowel de bodem als het grondwater. “Door bijkomend onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM.

In afwachting adviseert Agentschap Zorg en Gezondheid de intussen gekende ‘no-regretmaatregelen’ om de blootstelling met PFAS zoveel mogelijk te vermijden. “Als je wordt blootgesteld heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid, maar langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezobdheid. “Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen.”

Het oppervlaktewater van de vijver van het Park van Dilbeek mag niet gebruikt worden om in te zwemmen of voor recreatie en in het Sint-Alenabos is de zomerspeelplek preventief gesloten. “Het bos zelf blijft toegankelijk, maar er wordt aangeraden om losse grond te vermijden. We hebben onmiddellijk actie ondernomen en de betrokken inwoners geïnformeerd per brief. Gisteravond was er een informatiebijeenkomst waar de inwoners meer uitleg kregen en vragen konden stellen”, besluit burgemeester Willy Segers.