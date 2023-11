Pieter Busselot lijsttrekker Halse cd&v bij gemeenteraadsverkiezingen

CD&V Halle schuift Pieter Busselot naar voor als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar in oktober. Busselot is sinds 2016 schepen in Halle en parlementair medewerker in het Vlaamse parlement.

De 39-jarige Pieter Busselot deed in 2012 voor het eerst mee aan de gemeenteraadverkiezingen en was de voorbije jaren schepen van onder meer Sport in de Zennestad. Als rasechte Hallenaar is hij bijzonder trots om voor zijn geboortestad de lijst te mogen trekken. “Halle, is een speciale plek voor mij. Van kleins af aan ben ik hier opgegroeid en geeft de basiliek zien opduiken aan de horizon telkens mij weer het gevoel van echt thuis te komen. Dat maakt dat ik oprecht heel trots ben om voor deze mooie stad de lijst van CD&V Halle te trekken” zegt Pieter Busselot.

Busselot wil verder werken aan een toegankelijk programma vol ambitie en inhoudelijk sterke projecten. “Als we werken aan een programma voor Halle, dan beperkt zich dit niet tot het centrum. Want dan spreken we ook over Essenbeek, Lembeek, Buizingen, Breedhout, Sint-Rochus,… Elk met zijn eigen karakter en tradities, maar waarbij samenwerken elkaar versterken betekent”, benadrukt Pieter Busselot.