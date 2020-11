Plantentuin Meise bezoeken mag mits reservatie

“Het loont zeker de moeite om de Plantentuin van Meise te bezoeken”, zegt bioloog Koen Es van de Plantentuin Meise. “De plantentuin staat op zijn mooist met de prachtige herfstkleuren. Denk daarbij aan de papierbast van de esdoorn, maar ook de eiken en onze vele andere bomen en planten kleuren onze plantentuin in typische herfstkleuren. De binnenlocaties zijn omwille van de coronamaatregelen wel gesloten. Maar in de Plantentuin is zoveel meer in openlucht te bewonderen tijdens een mooie herfstwandeling. Absoluut een aanrader.”

Omdat het aantal bezoekers in de Plantentuin wordt beperkt, is het verplicht om op voorhand je ticket en tijdslot te reserveren. “Dit geldt ook voor inwoners van Meise en abonnees”, legt woordvoerder Manon van Hoye uit. “Tickets zijn niet te koop aan de ingang zelf. Je kan aankomen in de Plantentuin gedurende een half uur na het geboekte tijdslot en je mag zolang blijven als je wil, tot het park sluit. Er worden maximum 80 bezoekers per half uur toegelaten. Die kunnen heel coronaveilig een wandeling maken, de Plantentuin is met een oppervlakte van 92 hectare groot genoeg."