Politie arresteert vandalen die toesloegen in station Liedekerke

In Liedekerke hebben vandalen heel wat schade aangericht in de buurt van het treinstation. Ze brachten vernielingen aan aan de drankautomaat in de wachtruimte van het station en ook aan drie liften. Agenten van de politiezone TARL konden twee daders oppakken dankzij camerabeelden. Het duo wordt ook verdacht van diefstal van een iPhone, twee fietsen en geld en het hinderen van het spoorverkeer.

Sinds een tweetal weken was de politie op zoek naar twee personen die stenen gooiden naar voertuigen en treinen. Er werden toen ook vernielingen aangebracht in het station. “Op vrijdag 10 juli hebben we schade opgemerkt aan de drie liften in het station. De liften werken wel nog, maar de glazen panelen zijn beschadigd. We hebben hiervoor een klacht ingediend bij de politie, die dit onderzoekt”, bevestigt Dimitri Temmerman van NMBS. De twee werden op camerabeelden vastgelegd.

Eergisteren werden de daders op heterdaad betrapt toen ze het station van Liedekerke opnieuw viseerden. "Ze werden formeel herkend toen ze een snoepautomaat vernielden", zegt Steven De Ridder van politiezone TARL. "Eén van hen had daartoe een veiligheidshamer ontvreemd uit een bus. Deze werd gebruikt om het glas van een verkoopautomaat in het station te breken. Op het moment van arrestatie was één van hen stenen van tussen de sporen via het perron naar beneden aan het dragen."

Tijdens het verhoor bekenden ook de diefstal van een iPhone. "Het toestel werd teruggevonden in een vuilbak aan het station. De daders zijn afkomstig uit Sint-Jans-Molenbeek. Eén van hen stond geseind nadat hij weggelopen was uit een instelling in Charleroi", aldus De Ridder. "Ze werden voorgeleid bij de jeugdrechter in Brussel. Die plaatste beide jongeren in een jeugdinstelling."