Politie gaat extra controleren in Waalborrepark

De politie gaat extra controles uitvoeren in de omgeving van het Waalborrepark in Asse. Dat moet de overlast van hangjongeren in het park tegengaan. De gemeente sluit ook het voetbalterrein tijdelijk af.

Afgelopen weekend waren een 30-tal jongeren op het voetbalveld aan het spelen. Die hielende zich volgens de gemeente Asse niet aan de coronamaatregelen. Ook de voorbije weekends ontstond af en toe tumult rondom het park. "Een maand geleden heb ik het besluit uitgevaardigd om identiteitscontroles uit te voeren”, zegt burgemeester Koen Van Else naan Radio 2. “Op het sportterrein gaan we in de toekomst een systeem van reservaties invoeren, zodat we makkelijker controles kunnen doen. In het Waalborrepark zelf, dat een open park is, gaan we meer systematische controles doen.”

Opvallend, de politie gaat daarbij de hulp van de federale politie vragen. Hen wordt gevraagd om regelmatig te paard te controleren in het Waalborrepark.