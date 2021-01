Politie ontmantelt cannabisplantages in Vilvoorde en Lot

Bij een reeks huiszoekingen in en rond Brussel zijn vorige week veertien verdachten opgepakt. Vijf van hen zijn aangehouden. Verder werden ook cannabisplantages ontmanteld in Vilvoorde, Lot en Brussel.

Vorige week woensdag vielen speurders binnen op tien adressen, waaronder ook in Brussel en Lot. De actie kwam er in navolging van een onderzoek dat werd opgestart in juli 2020, toen de politie in Kraainem een man oppakte die betrokken was bij de teelt van cannabis. Bij de actie werden drie plantages ontmanteld. De politie nam bijna 6.300 cannabisplanten en 141 kilogram marihuana in beslag.

Ook legden de speurders beslag op zowat 90.000 euro en drie voertuigen. In totaal werden veertien verdachten opgepakt. Vijf van hen zijn aangehouden. Zeven anderen, die illegaal in het land verbleven, werden overgebracht naar een gesloten centrum. Twee van hen kregen het bevel het grondgebied te verlaten. De vijf anderen blijven in het centrum in afwachting van hun uitzettingsprocedure.

Foto: archief RINGtv