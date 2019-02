Politie ontmantelt drugsnetwerk

De Brusselse politie heeft vorige week een drugsnetwerk opgerold dat actief was in Vilvoorde, Machelen en Wemmel. Het netwerk zou geleid zijn vanuit Schaarbeek.

De politiezone Brussel-Noord viel vorige week binnen op verschillende adressen in Brussel, Brecht en Vilvoorde. Een dag later verrichte de politie in hetzelfde dossier ook huiszoekingen in Wemmel en Machelen. Bij alle huiszoekingen werden in totaal 12,5 kilogram marihuana, 600 gram cocaïne en iets meer dan 110 gram hasj gevonden. Ook nam de politie 15.500 euro aan drugsgeld in beslag. Negen personen werden gearresteerd.