Politie op zoek naar bende die voor 70.000 euro aan tabakswaren stal in Zaventem en Lot

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft beelden verspreid van drie verdachten die afgelopen zomer op enkele uren tijd diefstallen hebben gepleegd in loodsen in Zaventem en Lot. Daarbij werden voor maar liefst 70.000 euro aan tabakswaren gestolen.

De feiten dateren van 18 juli. De drie verdachten pleegden hun eerste diefstal in Zaventem. “Ze openden de toegangspoort van het domein met een code die ook gebruikt werd door een transportfirma”, zegt de federale politie. “Daarna braken ze doelgericht de garagebox van een tabaksproducent open en stalen ze de tabakswaren en sigaretten. Vermoedelijk was één van de bendeleden hier enkele dagen voordien al op voorverkenning geweest.”

Vervolgens trok het trio richting Evere om een tweede slag te slaan, maar dat mislukte. De dieven reden door naar de Bergensesteenweg in Lot. “Ook hier gebruikten ze een code om het domein op te rijden. Naast de garagebox van de tabaksproducent, braken ze ook een aantal andere garageboxen open”, aldus de federale politie.

De totale buit zou zo’n 70.000 euro bedragen. De bende reed met een zwarte Volkswagen Crafter met gestolen nummerplaat. Die nummerplaat stond op naam van een man uit Jette, die dezelfde bestelwagen heeft maar in het wit. “Na hun laatste feit in Lot is het trio terug naar Jette zijn gereden om de nummerplaat onder de ruitenwisser van de andere bestelwagen te steken”, besluit de federale politie. Weet u meer over deze zaak? Neem dan contact op via het telefoonnumer 0800/30 300.

Beschrijving van de verdachten:

De bestuurder heeft kortgeschoren haar en een witte huidskleur. Hij droeg een donkerkleurige T-shirt, een donkere jas met witte accenten van het merk Nike, een pet met witte accenten van het merk Under Armour, een donker mondmasker en een handschoen die donker is langs de buitenkant en licht van kleur langs de binnenkant.

De passagier droeg een pet en een lichtkleurig mondmasker. Hij heeft mogelijk een getaande huidskleur en een baard.

De man die op voorverkenning kwam, droeg een zwarte lange jas en een zwarte trainingsbroek met wit langs de zijkanten. Hij heeft ook een pet aan met rood, wit en zwart en een wit mondmasker.