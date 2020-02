Politie smoort tumult in Londerzeel in de kiem

In Londerzeel was er vrijdagnamiddag opnieuw tumult. Zo’n twintig jongeren hingen rond in de buurt van het station, waar het tot wat duw- en trekwerk kwam tussen een aantal heethoofden. Drie politievoertuigen snelden ter plaatse na een melding over overlast. Volgens burgemeester Conny Moons (LWD) kalmeerde de situatie daarop snel. “Er is nooit sprake geweest van een vechtpartij zoals enkele weken geleden. De jongeren werden door de politie aangemaand om de bus te nemen en dat hebben ze ook gedaan. Daarna was het snel weer rustig.”