Politie start onderzoek naar racistische video: stadsarbeider maakte ook allusie op ‘bom’ in commentaren

In Vilvoorde is zoals bekend een storm van verontwaardiging opgestoken nadat twee stadsarbeiders zwaar uit de bocht gingen. Ze filmden afgelopen vrijdag tijdens het Suikerfeest vanuit hun dienstwagen een aantal voorbijstappende moslims en plaatsten de video samen met begeleidende racistische commentaar op Facebook. Het stadsbestuur reageerde intussen al verbolgen net als heel wat mensen uit de moslimgemeenschap. De algemeen directeur is alvast een tuchtonderzoek gestart.

Mogelijk komt er ook nog een gerechtelijk staartje aan de affaire. Vooral het feit dat in één van de commentaren allusie wordt gemaakt op een bom, ook door een van de betrokken arbeiders, kan daarin de doorslag geven. ‘Geen bommetje maar een bom’, repliceert hij met een smiley als één van zijn volgers op de video reageert met: ‘Het is het moment om een bommetje te droppen daar’.

De politie is alvast zelf op eigen initiatief een onderzoek gestart. Dat bevestigt woordvoerster Catherine Bodet. “We hebben dat filmpje doorgestuurd gekregen van iemand en zijn daar nu inderdaad ambtshalve een verder onderzoek naar aan het voeren. Maar het is niet dat iemand zich als ‘slachtoffer’ heeft gemeld.” Over de mogelijke gevolgen of verdere stappen kan of wil Bodet niets kwijt. “We zijn ermee bezig.”