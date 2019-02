Politie valt binnen in Mollems pand: 3 arrestaties

Mollem bij Asse werd vrijdagmiddag opgeschrikt door een zware politie-interventie. Drie politiecombi’s en twee anonieme wagens zetten de buurt af. Ook de federale politie schakelde een helikopter in die constant de site in het oog hield.

De politie viel de leegstaande kruidenierszaak op de hoek van de Kasteelstraat en de Kezeweide in Mollem binnen, zo bevestigen verschillende buurtbewoners. Drie mannen werden meteen opgepakt en zijn geboeid uit het pand gehaald. Ze werden één voor één afzonderlijk in een politiecombi afgevoerd, zodat ze geen contact konden hebben met mekaar. Het gebouw werd daarop door de politie verzegeld. Zo bevestigen buurtbewoners die de actie hebben gezien.

Het gebouw is eerder gespot omwille van illegale drugsactiviteiten. Het parket Halle-Vilvoorde verwijst formeel door naar de politiezone AMOW, maar die verwijst dan weer zelf door naar het parket Halle-Vilvoorde. Maar geen van beide wil commentaar geven. Feit is dat er minstens drie personen zijn opgepakt en dat het pand effectief is verzegeld.

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) van Asse in een reactie vrijdagavond: “Het is het eerste wat ik er nu van hoor. Ik kreeg nog geen enkele melding van die interventie binnen. Als het om een gerechtelijke actie ging, dan wordt de burgemeester meestal niet of later ingelicht, het hangt af van de feiten. En dan nog is het niet zeker wie is tussen gekomen: de lokale of federale politie.”