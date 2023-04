Politie Zennevallei krijgt drie keer zoveel meldingen van autodiefstal als gemiddeld

De diefstallen vonden vooral plaats in Halle en gebeurden tussen de late namiddag en ’s nachts. “In de meeste gevallen gaat het om klinkentrekkers. Dat zijn mensen die aan de auto’s voelen of de wagen op slot is. Zo niet, kunnen ze makkelijk spullen ontvreemden,” legt Lorenzo Tubbe van politiezone Zennevallei uit. Niks achterlaten in je wagen is dan ook de boodschap. “En kijk goed na of je wagen op slot is, we merken op dat dit nog al te vaak vergeten wordt.”

Wie iets verdacht opmerkt, contacteert het best het noodnummer 101.De politie Zennevallei kreeg de voorbije maand meer dan 40 meldingen van diefstallen uit voertuigen. Dat is drie keer zoveel als het gemiddelde aantal aangiften. De politie roept inwoners van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw dan ook op om waakzaam te zijn.

De diefstallen vonden vooral plaats in Halle en gebeurden tussen de late namiddag en ’s nachts. “In de meeste gevallen gaat het om klinkentrekkers. Dat zijn mensen die aan de auto’s voelen of de wagen op slot is. Zo niet, kunnen ze makkelijk spullen ontvreemden,” legt Lorenzo Tubbe van politiezone Zennevallei uit. Niks achterlaten in je wagen is dan ook de boodschap. “En kijk goed na of je wagen op slot is, we merken op dat dit nog al te vaak vergeten wordt.”

Wie iets verdacht opmerkt, contacteert het best het noodnummer 101.