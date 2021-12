Politie zoekt dader gewapende overval Albert Heijn Zaventem

De politie is op zoek naar de man die begin september een gewapende overval heeft gepleegd op de Albert Heijn in Zaventem. Op camerabeelden is te zien hoe hij in een drukke supermarkt met een wapen in het rond zwaaide. De man maakte 600 euro buit.

De winkel van Albert Heijn in Zaventem werd op 6 september rond 20 uur overvallen. Op camerabeelden die de politie verspreid heeft is te zien hoe de man eerst even staat te wachten op de parking van de winkel. “Hij doet alsof hij aan het telefoneren was. Vervolgens komt hij de winkel binnen, gaat naar de verste kassa en bedreigt de kassierster. Hierbij richt hij ook zijn wapen op de aanwezige klanten”, meldt de federale politie.

Wanneer de poging mislukt, gaat hij richting een kassa korter bij de ingang. Hij bedreigt er opnieuw de kassierster en neemt het geld uit de kassalade. De dader vlucht te voet weg over de parking naar de Woluwestraat en gaat via de Hoogstraat linksaf de Ridderstraat in. “Het gaat om een man van ongeveer 1 meter 65 lang die slank gebouwd is”, aldus de federale politie in het opsporingsbericht. “Hij was volledig in het zwart gekleed: zwarte vest, zwarte kap en zwart mondmasker.”

Opvallender waren de schoenen van de dader. “Die waren grijs van kleur met een lichtblauwe zool en met een zwart embleem van Nike op het grijze gedeelte. Hij droeg ook werkhandschoenen, had een zwartkleurig pistool en sprak Nederlands”, besluit de federale politie.