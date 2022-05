Politie zoekt daders vandalisme op skatepark Londerzeel

Burgemeester Conny Moons (LWD) is niet te spreken over het vandalisme dat op het skatepark op de sportsite aan de Schaselberg in Londerzeel is aangericht. De politie en de burgemeester doen een oproep aan de dader(s) om zich te melden.

“Ik ben als burger, maar zeker als burgemeester oprecht ontgoocheld en zeer beschaamd in de plaats van de daders zelf”, zegt de burgemeester. “Er wordt samen met de skaters zo een mooi traject gelopen rond een eigen skateplaats. De skaters hebben onder impuls van de gemeente een vzw opgericht en hebben een mooie zithoek gemaakt met paletten. Dat was een echte ontmoetingsplek. De skaters hebben hard aan hun imago gewerkt en hebben een fijne werking.”

“Maar vandalen vonden het nodig om vernispotten op de zitbanken en de zithoek uit te kappen. Hun gezellig hoekje waar er onder hen sociaal contact is, is daardoor onbruikbaar. We gaan als gemeente ook een officiële klacht indienen bij de politie.”

Inmiddels doet de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise op sociale media ook een oproep om de daders te vinden. Wie meer info heeft over deze feiten van vandalisme op het skatepark in Londerzeel, kan steeds (anoniem) contact opnemen via 0800 90 333 of pz.klm@police.belgium.eu. Alle tips zijn welkom.