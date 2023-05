Politie zoekt getuigen en beeldmateriaal van vechtpartij in station Zaventem

Vrijdag 5 mei rond 16u15 kwam het tot een vechtpartij tussen twee groepen jongeren in het station van Zaventem. Een man van 23 kwam onder een voorbijrijdende trein terecht en was op slag dood. Een jongen van 16 raakte zwaargewond. “Om de juiste omstandigheden van deze vechtpartij te kennen, zoekt de politie getuigen die informatie kunnen geven over deze feiten”, klinkt het in de oproep van de politie en de onderzoeksrechter. “We willen vragen wie getuige was van het incident en/of foto’s of videobeelden heeft, zich te melden bij de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen op het gratis nummer 0800 /30 300.”