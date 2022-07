Politiezone KLM: “Ossegemstraat is geen autosnelweg: 3 rijbewijzen ingetrokken”

Tijdens de verschillende acties reden drie voertuigen zodanig snel dat ze in aanmerking komen voor een intrekking van hun rijbewijs. Er werden snelheden geregistreerd van 121, 131 en zelfs 138 km/uur. De politiezone KLM laat in een mededeling weten dat “de Ossegemstraat geen autosnelweg is. De snelheid is er beperkt tot 70 km/uur. De rijbaan is bestaat er uit één rijstrook in elke rijrichting enkel door een wegmarkering gescheiden. Er is een zachte berm met bomen, geen afgescheiden fietspad en geen straatverlichting. Aan dergelijke snelheden is de minste stuurfout of verkeerde inschatting noodlottig”, waarschuwt de politie in een bericht.

Foto Google Street View