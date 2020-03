Politiezone Zennevallei mag helft van slimme camera's niet gebruiken

Korpschef Marc Crispel geeft de cijfers vrij na een vraag van Beersels oppositieraadslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang). Technisch is alles in orde, maar de beelden mogen niet gebruikt worden. Vooral de beelden van camera's die vorig jaar geïnstalleerd werden, zijn onbruikbaar. Die nieuwe camera's zijn op een ander systeem aangesloten dan de oudere. Net dat veroorzaakt de ellende.

Die onduidelijkheid en juridische onzekerheid over de informatie die de camera's opleveren, spelen niet alleen de politiezone Zennevallei parten. Over het land zijn volgens Crispel 800 van die camera's onbruikbaar. Het politiecollege heeft daarom een brief gestuurd naar minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) om het euvel zo snel mogelijk op te lossen.

Die zegt de zaak op de voet te volgen en meldt dat de uitrol van een nationaal cameraschild en bijhorend juridisch kader in een finale fase, maar kan geen deadline plakken wanneer alles in orde is. Dat nationaal schild is volgens korpschef Crispel dringend nodig zodat alle geïnstalleerde camera's ten volle benut kunnen worden.