Politiezone Zennevallei in quarantaine na reeks besmettingen

Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan sluit de politiezone Zennevallei onmiddellijk alle politieposten en focust zich enkel nog op het hoogst noodzakelijke. "De aandacht gaat dan ook uit naar de dringende noodoproepen. Iedereen zal steeds geholpen worden. Mensen in nood kunnen nog steeds contact opnemen met het noodnummer 101", laat Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei weten. "Op dit moment stelt de zone ook alles in het werk om de nodige bijstand van omliggende zones en de federale politie te organiseren."

Uit de testen blijkt dat medewerkers mogelijk besmet zijn geraakt met een nieuwe variant van het virus. De situatie wordt gemonitord door de eerstelijnszone, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de lokale besturen van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel. "Omdat de corona-uitbraak te groot is en het om een nog nader te bepalen besmettelijke variant gaat, wordt het grootste deel van onze politiezone in quarantaine gezet", zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth. "Zo beschermen we zowel het personeel als de bevolking tegen verdere verspreiding."

Volgens de korpschef verspreidde het virus zich heel snel onder het korps, waardoor beslist werd om fors in te grijpen. In totaal zitten zo'n 200 werknemers van de politiezone en hun gezin in quarantaine. De komende dagen verwacht de politiezone Zennevallei de laatste resultaten van de testen. Op basis daarvan worden verdere beslissingen genomen.