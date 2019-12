Politiezone Zennevallei richt Bijzonder Bijstandsteam op

Ook de politiezone Zennevallei met daarin Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, wordt geconfronteerd met een verharding van de maatschappij en een toename van geweld tegen de politie. “Onze zone krijgt jaarlijkse van gerechtelijke overheden een 60-tal opdrachten om huiszoekingen uit te voeren. Daarvan hebben een 40-tal burgers een ‘zwaar’ profiel. Ook lopen onze politiemensen in een 5 % van het aantal interventie een bijzonder risico”, legt zonechef Marc Crispel uit. “We hebben de middelen voorzien om een ‘Bijzonder Bijstandsteam’ op te richten. We gaan dat geleidelijk doen in overleg met andere politiezones, het parket en de federale politie. Bij niet-geplande confrontaties blijft het natuurlijk in de eerste plaats de interventie-inspecteur die moet handelen. Het is zeker niet de bedoeling om in de plaats te treden van het Bijzonder Interventieteam van de federale politie.”