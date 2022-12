Poolse delegatie bezoekt Pajotse Leader-projecten

Een delegatie uit Polen heeft vandaag een bezoek gebracht aan een aantal projecten in het Pajottenland die mee gefinancierd werden door Leader. Leader is het Europese subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling.

Onder meer het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik en het hopinpunt in Herne stonden op het programma van de Poolse delegatie. Met een twintigtal mensen zakten ze af vanuit landelijke streken rond de hoofdstad Warschau. “De verschillende projecten die hier de voorbije jaren zijn gerealiseerd zijn voor ons een heel goede inspiratiebron”, reageerde Marta Ryl-Swiderska. “We zijn onder de indruk van wat men hier in het Pajottenland allemaal op poten heeft gezet met de Europese Leader-middelen.”