Poorten van Tuin der Onlusten gaan open

Binnenkort kan je in Beersel opnieuw op ontdekking in de Tuin der Onlusten. Kunstenaar Al Balis en z’n collega’s Mehdi Khammal en Beg-Tsé laten je in een van de meest bijzondere tuinen in de regio proeven van hun nieuwe expo ‘Roll The Waves’.

De Tuin der Onlusten is al jarenlang een begrip in Beersel. In de tuin van kunstenaar Al Balis staat een bonte collectie van merkwaardige beelden, die ontsproten aan het brein van Balis zelf en zijn bevriende kunstenaars Mehdi Khammal en Beg-Tsé Expo. “De Tuin der Onlusten is een beeldentuin met ruimtelijke creaties in openlucht”, vertelt Balis. “Een opeenstapeling van beelden, installaties, planten en objecten, vormen een coherent ‘environment’. Eens per jaar organiseren we een expo: nu met als centraal thema ‘roll the waves’. Die rollende golven zijn lange, zware verhoogde watermassa's die de kust overspoelen. Met deze metafoor willen we de kracht van het water in beeld brengen.” De expo is gratis toegankelijk op 20 en 21, 27 en 28 augustus en 3 en 4, 10 en 11 september, telkens in de namiddag.