Populaire reeks Dertigers zet Groene Gordel in de schijnwerpers

In het voorjaar van 2023 verschijnt het nieuwe seizoen van ‘Dertigers’ op VRT met een volledige nieuwe cast. Jonge dertigers Laura, Nele, Jonas, Ruben en Sami leerden elkaar kennen op de Chiro. Ze delen allemaal dezelfde passie: fietsen. Daardoor zullen ze in de reeks vaak al fietsend te zien zijn, of op een terrasje na een fietstocht. Bij die fietstochten wordt de Groene Gordel uitvoerig in beeld gebracht, want de reeks speelt zich af in de rand rond Brussel.“Het is de meest onderschatte toeristische regio van Vlaanderen”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “De variatie in landschappen, het betoverend groene karakter met ontelbaar veel kasteelparken en tuinen en de kwaliteitsvolle gastronomie maken de regio een potentiële toeristische top bestemming.”

Dertigers toont de mooiste plekken van onze regio. Toerisme Vlaams-Brabant gaat dit mee promoten via een nationale campagne en afgeleide producten ontwikkelen van de reeks, zoals een Dertigers-fietszoektocht. “We hopen alvast op een stevige economische return ter ondersteuning van onze toeristische ondernemers die de laatste jaren zwaar onder druk staan. Vlaams-Brabant is de sportieve fietsprovincie bij uitstek”, zegt Coppens.

Eén van de rollen is weggelegd voor Idalie Samad, die opgroeide in Overijse. “Het is keitof om in mijn eigen streek te filmen, in het groen met de gezelligheid en de toffe sfeer van de streek”, zegt Idalie. Ook haar medespeler Gilles Van Hecke kent de regio goed. “Voor mij is het heel fijn om hier opnames te doen op de plaatsen waar ik ook kom. Want in mijn vrije tijd ga ik ook fietsen langs de Romeinse baan, Gaasbeek en Lennik”, besluit Van Hecke.