Portret: Dichteres Lisa Heyvaert (20) uit Merchtem

Iedere maand doorbladeren we de nieuwste editie van Randkrant, op zoek naar interessante personen of verhalen. Deze maand komen we in Merchtem terecht bij Lisa Heyvaert. Op haar 17de brengt ze haar eerste dichtbundel 'Lieveheersbeestje' uit. Drie jaar later is de liefde voor het geschreven woord bij de student Taal- en Letterkunde alleen maar groter geworden.

Al sinds haar tiende schrijft Lisa Heyvaert uit Merchtem gedichten. Die gaan over de natuur, maar ook over dagdagelijkse dingen. “Als ik ergens ben en er komt een bepaalde gedachte of een beeld bij me op, dan begin ik meestal met de zin en wordt de rest mij precies ingefluisterd,” zegt ze. “Alsof ik gewoon een boodschap doorgeef aan het papier.”

Lisa schrijft in het Nederlands en het Engels. “Ik houd van assonantie, dus van een klank die blijft hangen in een volgende zin. En zo hangt alles aaneen.” De studente Taal- en Letterkunde debuteerde op haar 17de met de dichtbundel Lieveheersbeestjes en publiceren is voor herhaling vatbaar. “Ik verwacht niet van schrijven mijn hoofdberoep te kunnen maken, maar ik zou toch graag blijven schrijven. Ook kinderliteratuur maken, spreekt me aan. Mijn bachelorproef draait dan ook rond kinderen in literatuur.”

Meer over Lisa zie je in ons nieuws en lees je in RandKrant.