Pakjesbezorger PostNL heeft de voorbije maanden de capaciteit van z’n distributiecentra in ons land uitgebreid. Dat was onder meer het geval in Vilvoorde.

PostNL heeft nu in totaal in België een capaciteit van 44.000 vierkante meter. Dat is een derde meer dan een paar maanden geleden. Ook het distributiecentrum in de Radiatorenstraat in Vilvoorde werd uitgebreid. PostNL wil zo naar eigen zeggen klaar zijn voor z’n toekomstige groei als pakjesbezorger in België.