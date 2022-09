Prins blaast 30 kaarsjes uit

Feest vandaag in Lennik, want daar viert Prins vandaag zijn 30ste verjaardag. Het beeld pronkt al sinds 1992 op de Markt in Lennik.

Op 6 september 1992 werd het standbeeld ‘Prins, Trots van Brabant’ onthuld op de Markt in Lennik. Maar liefst 10.000 mensen woonden het moment bij. Het beeld, vier meter hoog en twee ton zwaar, is één van de grootste bronzen standbeelden in ons land. Het werk van kunstenaar Koenraad Tinel is een ode aan het Brabants trekpaard, het dier dat eeuwenlang de akkers in het Pajottenland heeft gedomineerd. Al dertig jaar is het standbeeld één van de toeristische trekpleisters in het Pajottenland.

Het originele beeld van Prins, gemaakt van plaaster en een stalen skelet, staat sinds eind 2020 in het provinciedomein in Huizingen. Dat beeld werd in 1990 gemaakt door kunstenaar Koenraad Tinel in zijn atelier in Gooik.